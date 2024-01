VIDEO ⟩ Ukraina hävitas Belgorodi lähistel kaks Vene hinnalist õhutõrjesüsteemi

Ukraina eriüksuslased on viimastel päevadel olnud eriti aktiivsed Belgorodi oblastis, kirjutab Kyiv Post . Selle nädala alguses avaldatud veel ühes videos on näha edukat operatsiooni, mille käigus paigutati miinid Moskvast pärit vägede liikumisteele.

Ukraina on viimastel nädalatel mitu korda avaldanud, et on hävitanud Venemaa maapealseid õhutõrjesüsteeme, kirjutab Newsweek. Selle kuu alguses teatas Kiiev, et nende kaitseüksused olid mõne päeva jooksul rivist välja viinud kaks Buki õhutõrjesüsteemi.