OTSEÜLEKANNE ⟩ Hommikul kell 9.18 lennutatakse Kuule teedrajav rakett koos üsna pöörase koormaga

Täiesti tuttuus eraettevõtete loodid rakett ja Kuu robotmaandur Peregrine on kosmoselendude debüüdiks valmis. United Launch Alliance'i (ULA) rakett Vulcan Centauri start on kavandatud Eesti aja järgi kella 9.18-ks. Start toimimud Floridast Cape Canaverali kosmodroomilt. Stardiks ettevalmistused lõppesid juba reedel ning asjatundjad hindavad, et start toimub 85% tõenäosusega.