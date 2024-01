JUHTKOERA ASEMEL ⟩ Tehnikamessil näidatakse prille pimedatele

Rohkem kui kolm aastat arendatud prillid on nüüd valmis asendama juhtkoera, skannides ümbrust ning andes kandjale täpselt teada takistuste olemusest ja asukohast.

Idufirma asutaja Cornel Amariei on Rumeenia leiutaja ja ettevõtja, kes elas peres, kus kõik teised pereliikmed olid puuetega. Amarei asutas .lumeni, et töötada millegi maailma muutva kallal ning sai oma töö eest esimese rumeenlasena Forbes´i nimekirja «30 Under 30 Europe» (30 alla 30-aastast silmapaistvat ettevõtjat Euroopas).