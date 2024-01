Välja tuli maailma esimene kahe periskoobiga nutitelefon

Seni on paljudes tipptelefonides kasutatud kaamera teleobjektiivi ära mahutamiseks nn periskoopi, kuna suure suurendusega optika nõuab rohkem ruumi ja seda ei mahu paigutama üliõhukeseks muutunud telefonikorpustesse ristipidi. Sellepärast on kallimatel mudelitel sees periskooplahendused, millega pikk objektiiv mahutatakse pikuti mobiili sisse ära ja otstesse pannakse prismad objektiivi ja sensori vahele.

OPPO on aga esimene, mis paigutas ühte telefoni sisse lausa kaks sellist teleobjektiivi. Head kaamerad ongi selle tippmudeli tähtsaimad omadused ning tagaküljel on koguni neli võimsat 50 MP sensoriga kaamerat. Lisaks kasutatakse jällegi esimesena maailmas uut teise põlvkonna ühetollise diagonaaliga Sony LYT-900 sensorit, mis on lainurkkaameras.