PARAS PAUK ⟩ Eile hommikul paljulubavalt alanud Kuu lendu ähvardab kurb lõpp

See probleem on juba muutnud laeva jaoks eluliselt keeruliseks: päikesepaneele ei õnnestunud nimelt suunata Päikese poole, et toota piisavalt elektrit ja see võib nüüd kavandatud Kuundumise nurjata. Astrobotic on hakanud rääkima oma missiooni eesmärkide ümberhindamisest ehk sisuliselt sellest, mis esialgsetest plaanides üldse alles jääb. Kuundumine on tänase seisuga suure küsimärgi all.