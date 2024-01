MIS JUHTUS? ⟩ Rikki läinud kosmosemasinast võib saada maailma kalleim matusesõiduk

Ühendriikide esimene täielikult eraalgatuslikku Kuu programmi ähvardab vaatamata edukale algusele õnnetu lõpp. Pittsburghis asuv kosmoseettevõte Astrobotic töötajad on ilmselt parajas stressis ning on püüdnud stardist möödunud päevade jooksul teha, mis annab, et viga saanud veosüsteemiga Kuu masinaga midagi lootustandvat ette võtta.