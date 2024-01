Ülinobe WiFi 7 tuli välja, kuid pöörasest kiirusest olulisem on veel üks asi

Juba on siiski saadaval ka mõned levinud tipptasemel nutitelefonid, millel on Wi-Fi 7 jaoks sobiv riistvara olemas, näiteks Samsung Galaxy S23 Ultra, Asus ROG Phone 7 ja OnePlus 11, kuid see omadus pole neil veel sisse lülitatud. Nende telefonide omanikud saavad uue, kuni 46 Gbit/s kiirusega traadita võrgu toe peale tarkvarauuendust.

Suure kiiruse taga on kolm sagedusala, mida võrk kasutab. Lisaks 2,4 GHz ja 5 GHz sagedustele lisandus 6 GHz, mille kanalid on laiemad, mis annabki välja kiirema andmeside: 320 MHz. Need kanalid on saadaval riikides, kus on 6 GHz sagedusala vaba. Euroopas pole see sagedus teiste kasutajate poolt hõivatud, seega on võimalik Wi-Fi 7 poolt kasutusele võtta.