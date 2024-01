LÕPP KALORITE LUGEMISELE ⟩ Eesti idufirma tegi tehisaruga toitumisäpi, mis arvestab meie eripäraga

Merisalu sõnul on EatBeat esimene rakendus maailmas, mis võtab toitumisel arvesse ka keskkonnamõju. Rakenduse toitumisalased soovitused põhinevad juunis avaldatud uutel Põhjamaade toitumissoovitustel (Nordic Nutrition Recommendations), mis jälgivad meie piirkonna inimese ja geograafia eripära ning selgitavad, millised toidud on inimese tervisele ja keskkonna heaolule kasulikud.

«Põhjamaine dieet paneb rõhku kohalike, hooajaliste toorainete söömisele, mis on toodetud säästvalt. See keskendub täisteratoodetele, puuviljadele, marjadele, köögiviljadele, kaunviljadele, kalale, pähklitele ja seemnetele ning tervislikele rasvadele. Erinevalt piiravatest dieetidest on see paindlik ja tasakaalustatud,» selgitas Merisalu.