Eesti kaitsetööstusettevõte Marduk jõudis üleeuroopalisel Frontexi võistlusel kolme parima hulka

Marduk Shark on optrooniline droonide tuvastus ja täppis sihtimissüsteem. Täpsemalt on Marduk Shark suuteline avastama mini-droone optrooniliselt ca 2,5 – 5 km kauguselt (suuremaid objekte kaugemalt) ning neid väga täpselt järgima. Üldiselt on Marduki süsteem üks osa lühimaa õhutõrjest, sinna juurde kuuluvad veel nt radarid, raadioside tuvastajad, audiosensorid ja samuti ka effektorid, millega on võimalik võtta alla või peatada tuvastatud objekte, näiteks droone.