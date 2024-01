Teose esimene treiler jagas meile hulgaliselt informatsiooni. Näiteks saime teada, et mängus leiduv Indy omab karakteri kuulsaks teinud näitleja Harrison Fordi nägu. Hääle annab tegelasele aga mainekas häälnäitleja Troy Baker («The Last of Us», «Death Stranding» jm).

Mängu tegevustik leiab aset esimese («Raiders of the Lost Ark») ja kolmanda filmi («The Last Crusade») vahepeal (pole teada, kuhu see «Temple of Doomiga» kõrvutades asetseb). Mängija saab seigelda, piitsaga vastaseid nüpeldada, püstolitega kõmmutada, keskkondades ringi hiilida ja mõistatusi lahendada.