Samsung Galaxy S24 mobiilides peituvad tehisintellekti lahendused teevad igapäevaelu lihtsamaks

Uus pilditöötlusvõimekus lubab ka näiteks selekteerida objekte ning suurendada neid nii, kus taustale jääv puuduolev osa täidetakse tehismõistuse poolt Foto: Andri Allas

Paljud värsked Samsung Galaxy AI lahendused on aga pilvepõhised, mis eeldab, et seadmel on kogu aeg juurdepääs internetile. Nii võivad välisriigis teenuse kasutamisega kaasneda kõrged võrgutasud. 2023. aasta lõpus tutvustasid aga kiibitootjad Qualcomm ja MediaTek tehnoloogilisi uuendusi, mida saavad telefonide tootjad rakendada otse seadmest. Saame seega eeldada, et järgmise põlvkonna Galaxy AI lahendused ei vaja enam internetile juurdepääsu.

Tehisaju vajab muidugi võimsat riistvara. Nii on S24 Ultra varustatud Snapdragon 8 Gen 3 protsessori ning S24 ja S24+ Exynos 2400 protsessoriga. S24 Ultra on muidugi kogu seeria mudelitest kõige võimsam ja ka kõige suurema ehk 6,8” ekraaniga, samuti on sinna mahutatud 5000 mAh aku. S24+ ja S24 on vastavalt 6,7” ja 4900mAh ning 6,2” ekraani ja 4000 mAh akuga. Samsung lubab, et tegemist on Galaxy seeria kõige vastupidavamate akudega, mis on saavutatud tänu erinevatele tarkvaralistele lahendustele, näiteks ekraani adaptiivsele värskendussagedusele.

Foto: Andri Allas

Parem jõudlus laieneb muidugi ka videomängudele. Nii jõuab Galaxy S24 seeriale Ray Tracing ehk kiirtejälituse tehnoloogia, mida seni on saadud kogeda vaid väga võimsatel lauaarvutitel või kallitel konsoolidel. Kiirtejälituse tehnoloogia imiteerib reaalmaailma valguskiiri, mis peegelduvad erinevatelt pindadelt isesuguselt. Ray Tracing tehnoloogiat toetavad hetkel küll vaid konkreetsed mängud, näiteks Diablo Immortal ja Racing Master.

Mängimise osas on Samsung suurendanud ka uute seadmete õhk-kambrit, mis on eelmiste mudelitega võrreldes 1.9x suurem. Nii on telefonid ka pika mängusessiooni juures jahedad. Lisaks on seadmetel varem mainitud 120Hz värskendussagedusega ekraan, mis on mängude juures väga oluline.

Galaxy S24 seeria lipulaev on vaieldamatult viie kaameraga varustatud Galaxy S24 Ultra Foto: Andri Allas

Samsung Galaxy S24 telefonid on saadaval alates 24. jaanuarist. Tootja lubab neile seitse aastat turvauuendusi ja seitse põlvkonda Android tarkvara uuendusi.