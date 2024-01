Tehisintellektiga mobiilis muudetaval fotol on välja valitud kõik inimesed Raekoja platsil. Järgmise liigutusega saab nad kustutada ning kunstmõistus täidab tekkinud augud taustaga, mis sulandub kogu ülejäänud fotoga kokku nii, nagu inimesi polekski. Selliseid ja teisigi trikke teeb uue põlvkonna Samsungi nutitelefon Galaxy S24 Ultra.

Tehisintellekti kohati ebareaalne maailm on nüüd mobiilimaailmas kindlalt kanda kinnitamas. Samsungi eelmisel nädalal San Joses esitletud uutesse Galaxy AI-ga telefonidesse ehitati põhjalikult sisse kunstmõistus, mis aitab pilte muuta. Üht-teist oli muidugi olemas varemgi, kuid nüüd on näiteks kaamerat abistavad algoritmid nii osavaks läinud, et igaüks saab hakata tootma kasvõi Fake Newsi ehk libauudiseid.