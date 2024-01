50. juubelit tähistavat Golfi on alates 1974. aastast toodetud üle 37 miljoni. Päevas on enam kui 2000 inimest kogu maailmas on teinud otsuse osta Golf ja nii 50 aastat järjest. See teeb Golfist Euroopa kõige müüduma auto ja kõigi aegade enimmüüduma Volkswageni mudeli.