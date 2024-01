UURING ⟩ Eestis on kõige enam levinud just see autovärv

Milline võiks olla meie ilma ja olusid kõige paremini iseloomustav toon? Just sellised on ka enamasti meie autod, selgus uuringust.

Valdav osa Eesti autoostjatest valib praktilisi värve

Eestis oli 31,7% kõigist carVertical kontrollitud autodest hallid, 21,1% mustad ja 19% valged. See peegeldab ka trende teistes riikides, kus ühevärvilised sõidukid on kõige populaarsemad. Hall, must ja valge on lisaks veel praktilisemad, kergemini hooldatavad ega vaja liigset tähelepanu, mis on iga autoomaniku jaoks oluline.

2000. aastal oli hallide autode osakaal Eestis 27,6%, mis tähendab, et selle tooni populaarsus on aastakümnetega veidi kasvanud. Valge värvi populaarsus on veelgi kiiremini tõusnud: 8%-lt 2000. aastal 14%-ni 2010. aastal ja 24,4%-ni 2020. aastal.

Paljud juhid väldivad erksaid värve, kuna need võivad aastate jooksul tuhmuda, põhjustades auto väärtuse vähenemist. Sellepärast on oluline hoida autot varjus, et vältida värvi tuhmumist.

«Monokromaatilised toonid on siin pikka aega valitsenud. Valge, hõbedane, hall ja must on populaarsed kogu maailmas. Sinised sõidukid osutusid just 2023. aastal populaarseks valikuks, samas kui ülejäänud värvid jäävad konservatiivsete valikute varju,» ütleb autoekspert ja carVerticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis.

Tootjad pakuvad nüüd autoostjatele vähem värvivalikuid