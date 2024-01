Idapiirile rajatavad kaitsepunkrid on hetkel projekteerimise faasis

Läinud reedel Balti riikide kaitseministrite poolt kokkulepitud kava kohaselt rajatakse kolme riigi idapiirile betoonpunkritega kaitseliin, mis on võimaliku rünnaku puhul vajalikud selleks, et hoida vaenlast piiril kinni ja anda liitlastele aega appi tulla. Millise konstruktsiooniga peavad aga need punkrid olema, et pidada vastu 152mm mürsu tabamusele ja kuidas need piiriäärsetesse ja sageli raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse rajatakse?