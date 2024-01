Idapiirile rajatavad kaitsepunkrid on projekteerimisel

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsleri nõuniku ja hetkel ka Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna pealiku abi Kaido Tiituse selgitusel on projekteerimise aluseks jalaväelaste esitatud nõudmised jao punkrile. «Sellele järgneb katsetamine polügoonil, et olla kindel toote kaitsvates omadustes. Punker peab vastu pidama 152 mm mürsu tabamusele. Kui sobiv prototüüp on valmis, alustab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) hankeprotsessiga, mille käigus selgub ehitaja või ehitajad. Betoon on praegu hinnatud odavaimaks materjaliks, millest punkrit teha, aga vaatluse all on ka plastist valmistatav mudel,» lisas Tiitus.