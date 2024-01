ROHELINE MÕTE ⟩ IT pärandvara pole vana kola, mille peab tingimata uue vastu vahetama

Seega peame IT-süsteemide uuendamisel endalt küsima, kas need tehtavad muudatused on ka viie aasta perspektiivis olulised ja milline saab olema sellisel juhul pärandvara osakaal.

Viimase 10-15 aastaga on oluliselt muutunud meie terviklik vaade IT-infrastruktuurile. Termin full stack on saanud tänapäeval palju laiema tähenduse. Kui eelmisel kümnendil mõeldi selle all erinevaid taristu kihte alates riistvarast kuni tarkvarani, siis praegu on see mõiste kandunud ka tarkvara arendusmaailma.

Taristu haldamiseks on vaja rohkem spetsialiste

Varasemalt suutis kogenud IT-spetsialist kogu ettevõtte IT infrastruktuuri ühe tervikuna hallata. Ta teadis täpselt, kuidas seal töötavad server, võrk, operatsioonisüsteem ja tarkvara. Tänapäeval on see kõik kujunenud sedavõrd keeruliseks, et üha vähem on neid inimesi, kes suudaks sellest omada tervikvaadet ning ka oskusi sellega toimetulemiseks. Nüüd haldavad süsteemi igat osist eraldi spetsialistid.

Seetõttu ei ole tavalisel äriettevõttel enam põhjust omada isiklikku serverit, palju otstarbekam on serveriteenust väljast sisse osta. Serverisüsteemide töös hoidmiseks on erinevate spetsialistide pidamine väga kallis ning neid on ka raske leida. Samuti pole siis vaja tegeleda enam serverite pärandvaraga seotud küsimustega. Sellega tegelevad asjatundjad.