Ehkki Venemaa statsionaarne satelliidivastane süsteem Tobol on ehitatud erinevatesse kohtadesse maa peal, plaanitakse ka selle mobiilset varianti, kirjutab Ukraina väljaanne Defense Express. Pildil on mobiilne satelliitide jälgimise seade Fazan, mis võiks olla just sellise lahenduse kandmiseks sobiv kandidaat.

Foto: avalikud allikad / Defense Express