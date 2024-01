Kim-e on liikur, millega saavad ka ratastooli kasutajad tunda end ringi kulgedes tavaliste inimestena tavalise kõndija kõrgusel.

Ratastooli kasutajate jaoks on üheks suurimaks probleemiks see, et nad istuvad oma toolis, seega ei saa seista nii kõrgel kui teised püsti olevad inimesed. Leedu idufirma ratastool aga aitab neil olla pea samas asendis, nagu kõndivad inimesed ning nautida elu täpselt samamoodi, nagu omal jalal liikujad.