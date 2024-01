Kas see on üks järjekordne pärast nutitelefone kontseptsioon või võib Minimal Phone´ist tõesti asja saada? See selgub veebruaris, kui idufirma hakkab uut tüüpi seadme tootmise toetuseks raha koguma. Selle mobiili e-paberist ekraanil ei saa videoid vaadata ega sotsiaalmeedia lehti kerida, kuid mõned muud vajalikud äpid on siiski olemas kuus täisklaviatuuriga.

Foto: Minimal Phone