Idufirma tegi tehismaailma katsumise seadme, mis ronib sinu närvisüsteemi

Nuppudena saab nüüd virtuaalreaalsuses luua õhku juhtnupud või klaviatuuri, mida tegelikult pole olemas, kuid asukohajälgimise ning käel oleva seadmega on võimalik tekitada tunne, nagu kasutaja katsukski neid hõljuvaid nuppe. Seade on juhtmevaba ja kerge, seega ei takista see vabalt käe liigutamist ning Phantomit võib kanda kasvõi igapäevaselt. Kui peas on samal ajal liitreaalsuse prillid, saab enda ümber luua erinevaid puudutatavaid objekte, mida katsuda ja millega näiteks arvutit juhtida.

Esimesed katsetajad on uuest seadmest juba vaimustuses ja usuvad, et see muudab täielikult seda, kuidas me masinatega suhtleme. Kuigi alguses tundus proovijale igasugune puudutus üsna ühesugune, oli see kombineerituna nähtava videopildi ja heliga piisavalt ehe, nii et õhus olevat nuppu vajutades sõrm mitte ei vihisenud läbi selle nupu, vaid instinktiivselt aeglustus just sel hetkel, kui virtuaalne klahv oli pildi järgi «alla vajutatud».