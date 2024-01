6 trendi, mis iseloomustavad automaksu eelsel aastal Eesti autorurgu

1. Tarbijate kasvav huvi elektriautode vastu

Möödunud aastal osteti Eestis 1400 elektrilist sõiduautot, mis moodustas kogumüügist 6,3%. See on üle kahe korra enam, kui 2022. aastal.

Elektriautode müügi kasvu tingis mitmekesine valik turule tulnud uutest mudelitest, mis katavad tarbijate erinevaid vajadusi. Võib öelda, et tarbijate huvi elektriautode vastu on aina suurem, isegi kui see alati reaalseks ostutehinguks ei vormu.

Seda kinnitab ka meedia suur huvi just nende olukordade vastu, kui elektriautoga midagi juhtub. Võtame kasvõi möödunud külmaperioodi, mil probleeme põhjustas suuresti see, et inimestel puudus väga külmade ilmastikutingimuste puhul piisav kogemus elektriautode kasutamisega ning polnud teadmisi, kuidas akut säästa ja efektiivselt laadida.

Samasugust tähelepanu ei saanud aga mittekäivituvad diisel- või bensiinimootoriga autod ehk unustati, et ka sisepõlemismootoriga autodel on miinuspooled just väga külmade ilmadega.

Iseenesest on see loomulik osa uue tehnoloogia kasutuselevõtul, kus esimesed entusiastid on oma kogemuse saanud ja valikule truuks jäänud ning järg on nende käes, kes soovivad enne muutustega kaasaminekut selle lahenduse sobivuses põhjalikumalt veenduda.

Küll aga annavad suuremate autotootjate jätkuvad investeeringud e-autode tehnoloogia arendamisesse kinnitust, et mobiilsuse tulevik on elektri jõul liikuvad sõidukid.

Volkswageni uus pikima sõiduulatusega elektriauto ID.7. Foto: Volkswagen