Jaanuaris said taas hoo sisse virtuaalsed võidusõitjad

Sel ajal, kui sõiduliider Kööts sõitis viimast ringi, võttis Laiksoo 10. kurvi sisenedes teise trajektoori, et tekitada endale võimalus järgmisteks kurvides. Korjus paigutas oma võistlusauto eelviimases kurvis sedasi, et Laiksool polnud võimalik head väljakiirendust saada. See andis võimaluse Kappetile, kes selle ka kohe ära kasutas, tõustes viimases kurvis 4. kohale.