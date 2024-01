EKSPERDI HINNANG ⟩ Mis juhtus alla kukkunud Vene sõjaväe transpordilennukiga IL-76MD?

Venemaa avaldas peale väidetavalt Ukraina sõjavange vedanud lennuki alla kukkumist pildid ja video sündmuskohalt, kus oli näha vaid üht surnukeha. SensusQ analüütik Rainer Pihlakas leidis avalikke andmeid uurimistarkvaraga IntelLab analüüsides, et selle sündmuse juures on palju muudki küsitavat.

24. jaanuaril Belgorodi oblastis alla kukkunud Vene sõjaväe transpordilennuki IL-76MD hävimise põhjused asjaolud on veel nädal pärast intsidenti ebaselged. SensusQ analüütik Rainer Pihlakas analüüsis IL-76MD lennuõnnetust SensusQ IntelLabi uurimistarkvaraga ning jõudis järeldusele, et on väga ebatõenäoline, et alla kukkunud lennuk oli just IL-76MD lennunumbriga RA-78830, nagu meedias kajastati. Teiseks tundub kahtlane, et selle pardal oli 65 sõjavangi kohta vaid kolm saatjat.