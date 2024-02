Uue odava Tesla tootmiseks nõuab Musk liinitöölistelt, et nad teeksid just seda

Milline hakkab välja nägema Tesla taskukohane mudel, seda avalikkus ei teagi. Küll aga on Elon Muskil selge, mida peavad töötajad tegema, et selle hind oleks Hiina elektrisõidukite omadega konkurentsivõimeline.

Elon Musk on lubanud juba järgmisel aastal taskukohast Tesla-autot. Samas on ta veendunud, et see saab sündida vaid siis, kui töötajad end jäägitult selle loomisse pühendavad. Masstootmises oli selline praktika kasutuses II maailmasõja aegsetes sõjatehastes.