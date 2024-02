Ameerika ja Rootsi ühistöös loodud täppispommid saadetakse Ukrainasse – venelastel jälle tuli takus

Ameerika Ühendriigid on varustamas Ukrainat uue pikamaa täppispommiga, mis võib potentsiaalselt muuta dünaamikat lahinguväljal. Politico digileht teatas 30. jaanuaril 2024, et USA on neid relvi edukalt testinud ja kasutuselevõttu on oodata juba kolmapäevast. See aruanne, mis põhineb kahe USA ametniku informatsioonil, näitab USA toetuse olulist edenemist praeguse Ukraina - Vene sõja ajal.