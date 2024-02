EKSPERT SELGITAB ⟩ Mõned odavad nutividinad võivad teenida tulu nuhkimise pealt

«Mõni asi ongi odav lihtsalt seepärast, et see on soodsalt valmistatud ja disainis on mindud lihtsama vastupanu teed. Teisel juhul on aga odava hinna puhul vastukaubaks see, et inimene ohverdab endalegi teadmata mingi osa oma turvalisusest ja isiklikest andmetest,» selgitas Liivat.

Sellepärast on tema sõnul enamasti mõistlike otsuste tegemiseks parimaks valikuks kaine mõistus ja ostuotsuste eel väikese uurimistöö tegemine.

«Võimalusel tasub valida kaupa brändidelt, millest oled ka kunagi kuulnud, kuna need ei saa oma mainega riskida. Selle kõrval tasub sügavalt kaaluda, kas alati on mõistlik võtta kõige soodsam valik – kui keskmine arvutihiir maksab 15 eurot, siis tuleb korraks mõelda, mis viisil on suudetud konkreetne toode panna Hiina veebipoes maksma vaid 2 eurot,» rääkis ta, «midagi ei pruugi valesti olla, aga midagi tuleb ju ohverdada, et see hinnavõit saada.»

Sel viisil talitades on võimalik suurem hulk seadmetest tulenevaid ohtusid ennetavalt maandada. «Võimalusel kõige odavamate-kahtlaste seadmete vältimine – või vähemalt mitte nende internetiga ühendamine – on veidi nagu helkuri kandmine ja käte pesemine. See on osa igapäevategevustest, millega vähendatakse riski, et juhtub midagi halba: õnnetus, haigus või paroolide lekkimine,» sõnas ta.

Ettevaatlikud peaks olema ka ettevõtjad

Kuna tundmatu taustaga seadmed on inimeste igapäevakasutusse lisandumas iga päev, tasub Liivati sõnul tähelepanelik olla ka ettevõtjatel.