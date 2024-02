ARVUSTUS ⟩ Tehisaru massidesse: Samsung Galaxy S24 Ultra teeb otsa lahti

Samsung Galaxy S24 Ultra on välja kuulutatud kolmest mudelist traditsiooniliselt võimsaim ja suurim, kuhu Samsung on sisse pannud oma kõige vingemad tehnoloogiad. Tavapäraselt on sel telefonil suurim ekraan, suurim aku, parim kaamerakomplekt ning puutepliiats, mis käib telefoni korpuse sisse peitu. Kuid tehisaru funktsioone jagab tippmudel ka odavamate telefonidega.

Samas võib kohe etteruttavalt öelda, et enamus tehisintellekti funktsioone, mida Samsung Galaxy AI-ga välja reklaamib, on juba kuskil varem nähtud. Kuid need on olnud kuhugi ära peidetud, ei ole nii hästi töötanud või on olnud ebamugavad kasutada. Samsung proovib oma esimese Galaxy AI telefoni need asjad lihtsaks ja heaks teha. Vaatame, kas õnnestub.