Venelaste jälgedes: DARPA kavandab üüratut transpordimasinat – Nõukogude Liidus sellelaadseid koguni ehitati

DARPA on alates 2022. aastast arendanud Liberty Lifterit, mille eesmärk on arendada suhteliselt odavat mereväelennukit. Lastimaht on võrreldav C-17 Globemaster III transpordilennukiga, ent see elukas suudab peale võtta 100 tonni. Lisaks on selle eeldatav lennuulatus 6500 meremiili (7500 miili, 12000 km), teatab New Atlas.