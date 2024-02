ChatGPT purgis: idufirma tegi tuntud juturoboti hologrammiks

Kui oled unistanud suhtlemisest mõne nutika kaaslasega, siis AI HoloBox teeb selle ChatGPT toel täiesti uuel moel reaalsuseks.

AI HoloBoxi mobiiliäpiga saab näiteks üles laadida ja uuesti läbi elada oma lemmikvideoid ja pilte, kuid lisaks muidugi saab sellega rääkida nagu inimesega. Küsi küsimusi, saa soovitusi või lihtsalt lobise mõnel huvitaval teemal.

AI HoloBoxis saab kuvada ruumilisi kujutisi ehk hologramme. Lisaks inimese kuju võtnud ChatGPT-le saabki seal ka oma videoid molmemõõtmelisena vaadata. Spetsiaalseid prille pole selleks idufirma kinnitusel vaja.

AI HoloBox on veepudeli suurune ning uue peegeldava holograafilise tehnoloogiaga, mis on pärit ekraanitootjalt NSDISPLAY.

Idufirma ise on aga pärit Hongkongist ja kasvas välja firmast Beijing Century Real Technology Co., Ltd. Sama katuse all tegutseb ka NSDISPLAY.

Ettevõtte kohta on üsna vähe infot ja nende Kickstarteri projekt ongi üks vähestest kohtadest, kust firma kohta infot saab. Kodulehel leidub veel lisainfot seadme tehniliste andmete kohta: see on Kryo585 7 nm arhitektuuriga neljatuumalise ARM Cortex-A55 protsessoriga, graafikakaardi, 4 GB operatiivmälu ja 32 GB välkmäluga.

Ekraan on holograafiline (LCD), 6-tollise kõrgusega. Ühendus käib Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac kaudu, toide USB C kaudu. Välise kõlari võimsus on 3 W.

Hologramm võib sulle mobiilile saata tellitud teksti või vastata e-kirjadele. ChatGPT toega tark seade võib teha väga erinevaid asju. Foto: AI Holobox

ChatGPT laadne vestlusrobot muidu palju vähem nutikate virtuaalsete assistentide asemel ning pealegi veel efektse hologrammiga on juba rahastajaid veennud. Nad on idufirma tagasihoidliku soovi koguda 3834 dollarit juba kuhjaga täitnud. Praeguseks on tootmise toetamiseks vajalik summa kasvanud 53 278 dollarini (ligi 50 tuhat eurot).

Seade ise maksab varajasele toetajale-tellijale vaid 179 dollarit (167 eurot). Tavahind hakkab olema 280 eurot.

Masstootmist alustatakse märtsis ja esimesed tooted jõuavad tellijateni aprillis.

Vaata, kuidas ChatGPT purgis töötab sellest videost: