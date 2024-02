Relvatootja meisterdas valmis tõsise musklis drooni – sellega saab ka haavatuid vedada

BAE Systems on avalikustanud riistapuu T-650, täielikult elektrilise «raskeveo» («heavy lift») mehitamata lennumasinasüsteemi (Unmanned Air System – UAS), mis tähendab läbimurret ka näiteks päästetehnoloogias. See areng muudab just seda võimekust, kuidas tulevikus sõjatandril haavatuid evakueerida ja transportida, pakkudes kiiret ja kulutõhusat abi.