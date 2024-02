ARVAMUS ⟩ PlayStationi superhitt tõestab, et tehnoloogiline tipp on saavutatud

Kui seiklusmärul «The Last of Us Part II» aastal 2020 PlayStation 4 peal ilmus, tundus, et tehnoloogiliselt on saavutatud kõige ülemine piir. Enam ilusamaks videomängud muutuda ei saa. Nüüd, kui kohal on teose PS5 versioon, saame tõdeda, et see arvamus vastas tõele.