Enimmüüdud väikese linnamaasturi T-Cross uus erimudel on nüüd Eestis saadaval

Volkswagen tähistab Balti riikides tegutsemise 30. sünnipäeva ning sellega seoses on uus hästi varustatud T-Crossi erimudel nüüd saadaval hinnaga alates 23 400 eurost.

T-Cross on olnud märkimisväärne edulugu: alates esitlemisest 2019. aastal on Balti riikides kokku müüdud 5437 T-Crossi.

«2023. aasta seisuga on Volkswagen kindlustanud oma positsiooni juhtiva brändina Baltimaades väikeste linnamaasturite turul, müües muljetavaldavad 2171 autot, neist 400 Eestis. Edu aluseks on Volkswageni müügihitid kompaktmaasturid – T-Cross, T-Roc ja Taigo. Väikeste linnamaasturite seas torkab silma tugevaks mängijaks kujunenud T-Cross, kindlustades eelmisel aastal 1175 müüdud autoga positsiooni müügitabeli esiviisikus. Sealhulgas müüdi Eestis peaaegu 200 T-Crossi,» ütles Volkswageni brändijuht Baltikumis Justas Nekrošius.

Kolm jõuallikat

Eestis on uus T-Cross saadaval kolmes võimsusastmes turboga bensiinimootoriga (TSI), mille võimsus on vastavalt 70 kW (95 hj), 85 kW (115 hj) ja 110 kW (150 hj). T-Cross on saadaval nii manuaal- kui automaatkäigukastiga, tagades sel moel autojuhtidele nende eelistustele vastavad mitmekülgsed valikud. Kliendid saavad valida kolme varustustaseme vahel: Life, Style ja R-Line.

Uus välimus ja materjalid

Väliselt on uuendatud T-Cross hõlpsalt äratuntav tänu esi- ja tagaosa uuele disainile ja uutele LED esi- ja tagatuledele. Need on saadaval Life’i ja R-Line’i varustustasemel standardvarustuses. Style’i varustustaseme standardvarustuses on aga saadaval IQ.LIGHT LED maatriks esituled.

Foto: Volkswagen

Interjööris on T-Crossi armatuurlaud täielikult ümber kujundatud. Nagu suurematel Volkswageni mudelitel, on armatuurlaual pehme polsterdus ja oluliselt kvaliteetsemad pinnakattematerjalid.