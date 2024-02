ARVUSTUS ⟩ Linnuvaatlus tehisaruga: Swarovski binokkel tunnebki linde, loomi ja putukaid

Swarovski AX VISIO on kätte haarates üsna raske (üle kilogrammi), kaetud kukkumist pehmendava kummisarnase materjaliga ning peab muidugi vastu nii vihmas kui lumes. Mudeli disainis Austria optikafirmale Swarovski Optik tuntud tööstusdisainer Marc Newson ning see on juba vastavates foorumites palju kiitust saanud.

Kui muidu teavad-tunnevad kõik loodusfotograafid ja ornitoloogid Austria brändi väga hästi, siis see teadmine on seotud pigem väga hea (ja kalli) optikaga, millega firma on tuntust kogunud 1949. aastast. Elektroonika ja tehisintellekti valdkonnas on aga tegemist täiesti uue tulijaga.