Väikesed moodultuumajaamad: üks ebaõnnestumiste jada

Ajal kui Eestis on tekkinud vaat-et tuumaenergeetiline revolutsioon, kirjutab Jim Green kainestava ülevaate sellest, mis on saanud Lääne kavandatud tuuareaktoritest nagu ka väikestest moodulreaktoritest. Paljud need projektid on hääbunud või hääbumas ennekõike majanduslikel põhjustel. Greeni väitel pole ükski moodulreaktor tehasetootmisse jõudnudki.