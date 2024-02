Vene mees ristas Tinderi ChatGPT-ga – see leidiski talle sobiva abikaasa tuhandete hulgast

Samal ajal kui kooliõpilased kasutasid globaalselt vestlusrobotit matemaatikaülesannete lahendamiseks, otsustas Aleksandr Žadan kasutada tehisvõrku naise otsimiseks. Ja ei, see ei ole järjekordne «Black Mirrori» episood; see on kaasaegne reaalsus. Uudis sellest, kuidas keegi suutis Chat GPT-d koostöös Tinderiga kasutada oma teise poole leidmiseks, tekitas avalikkuses sensatsiooni. Vaid nädalaga kogus Aleksandri postitus X platvormil (Twitter pärast ümberbrändimist) üksikasjaliku kirjeldusega sellest, kuidas noormees tehisvõrgu abil suutis 5239 tüdruku seast leida elu armastuse, üle 8 miljoni vaatamise. Aleksandr hakkas projekti välja töötama, mõistes, et hoolimata soovist suhtesse astuda, ei kavatse ta Tinderis lõputule svaipimisele ja igavatele kohtingutele liigselt palju aega kulutada. Ta programmeeris mitte ainult GPT-3 API esmaseks sobimatute kandidaatide väljasõelumiseks, vaid otsustas, et on mõistlik tehisvõrgule täielikult usaldada kirjavahetuse tüdrukutega tutvumise algfaasides. Aja möödudes, kui kandidaatide arv vähenes, lisas ja programmeeris Aleksandr algoritme ümber nii, et Chat GPT hakkaks paremini mõistma Aleksandrit ennast, mis võimaldas süsteemil mõista, milliste omadustega peaks tema tulevane valitu olema. Aleksandr jagas Chat GPT-ga isiklikke lugusid oma lapsepõlvest, näitas kirjavahetusi eelmiste tüdrukutega ja töötas koos tehisvõrguga välja vastuseid mõnele vestluskaaslase küsimusele.