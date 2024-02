Uus BMW 5. seeria Touring pakub nii elektri-, bensiini- kui diiselmootori valikut

Touringu mudelite mõõdud on sarnased uue 5. seeria sedaani omadega: pikkus on eelkäijaga võrreldes kasvanud 97 millimeetri võrra ehk 5,06 meetrini, laiust on lisandunud 32 millimeetrit (uue mudeli laius on täpselt 1,9 meetrit) ning kõrgus ulatub 1515 millimeetrini (eelkäijast 36 millimeetri võrra kõrgem). 5. seeria teljevahe on klassi pikim ehk 2995 mm.