EI MINGEID PAUKE ENAM ⟩ Insenerid nuputasid välja, kuidas liitiumakud teha süttimisel isekustuvaiks, lisatud ka video

Kaadrid plahvatavatest mobiiliakudest või säraküünlana põlevatest elektritõuksidest või koguni -autodest on saanud igapäisteks. Tõsi – põleva akuga elektriauto on ilmselt harvem nähtus, kui selle sisepõlemismootoriga vanem bensiinist pungil vend, aga sellele vaatamata on laetud liitiumakud energiatihedad seadmed ning ohtu kosutab veel see, et neis kasutatakse üsna tuleohtlikke komponente.