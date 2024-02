Tõeline imenipp ⟩ Alumiiniumitootmise mürgisest jäägist saab minutitega puhas raud – ja seda jääki on palju

Alumiiniumitööstus toodab aastas umbes 180 miljonit tonni boksiidijääki, nn punast savi, mis on erakordselt korrodeeriv, kuna selle leeliselisus on kõrge ja see sisaldab rohkelt toksilisi raskemetalle. Sellistes riikides nagu Austraalia, Hiina ja Brasiilia kõrvaldatakse punase savi ülejäägid tavaliselt hiiglaslikesse prügilatesse, millega kaasnevad suured töötlemiskulud. Terasetööstus on samuti keskkonnale äärmiselt kahjulik, olles vastutav 8 protsendi maailma süsinikdioksiidi heidete eest. Ometi ennustatakse terase ja alumiiniumi nõudluse kasvu kuni 60 protsendini 2050. aastaks.