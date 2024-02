Poola «CS2» miljoniturniiri finaalis kohtuvad FaZe ja Spirit

Kuigi FaZe asub maailma edetabelis teisel ja Spirit 11. kohal, siis on FaZe tõsises ohus. Spirit on käesoleva turniiri käigus kaotanud seni ainult ühe kaardi NaVi vastu ja ka siis oli Spiritil lisaajast puudu vaid üks raund.

Spiriti staarmängija donk on täiesti pidurdamatus hoos. Alles juulis noorteakadeemiast edutatud mängija keskmine reiting käesoleva turniiri jooksul on olnud 1.63. Ühegi teise mängija reiting ei küündi selle lähedalegi. Maailma paremuselt neljanda mängija m0NESY reiting on 1.35 ja FaZe’i hetkel säravaima tähe frozeni saavutused on hindeks saanud 1.28.