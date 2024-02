Radarid toas päästavad elusid – loe ja vaata videost, kuidas seda tehakse

Õnnetult kukkunu võib olla teadvusel ja ise endale abi kustuda. Kui see aga nii ei ole, on iga minut oluline. Sellisel juhul on kasu radarsensoritest ning inimese liikumismustrite automaatsest tuvastamisest.

Üksi elavatel inimestel on terviserikete või ka õnnetuse tõttu tekkinud trauma korral abi vaja, aga seda ei pruugi nad endale ise kutsuda saada. Tõsi, sellisteks puhkudeks on pakkuda ka häirenuppude teenused või vahel saab ka nutikella häälestada tavatust kukkumisest teada andma. On olemas ka lahendusi, kus siseruumidesse pannakse üles kaamerad, mis jälgivad inimese tegevust. Kaamerad panevad aga ohutule põlema kõigil, kel on privaatsusteemad olulised: kes see ikka tahaks, et ööpäevaringsed toimingud nähtavaks muutuksid. Isegi, kui see sünniks vaid valituile.