LÕPUKS OMETI ⟩ Mälupulk, mis hävitab end ise, kui seda ei kasuta

Ühisrahastusplatvormil Crowdsupply kogub toetust USB mälupulk nimega Ovrdrive USB, mis on nii-öelda avatud riistvaraplatvorm mitte millegagi silma paistva korpuse ja selle sisse peidetud salajase turvafunktsiooniga.

Kui ühendada seade arvutiga, kuvatakse mälupulk tühjana, kui aga ühendada kiiresti kolm korda järjest, saab juba andmeid lugeda ja kirjutada.

Ovrdrive´i ehitas Ryan Walker firmast Interrupt Labs spetsiaalselt ajakirjanikele, uurijatele ja kõigile teistele, kes töötavad vaenulikus keskkonnas ning peavad oma infot kaitsma.

Nii-öelda «surnud käe» funktsioon on teine oluline kaitse selle USB mälukandja juures: kui teatud aja jooksul pole seadet (õigesti) kasutatud, siis hävitab see oma sisu jäädavalt, nii et pole enam võimalik taastada. Kui näiteks seadme omanik tahab oma väärtuslikku infot enda jaoks alles hoida, kuid kustutada kindlasti siis, kui ta enam mingil põhjusel oma mälupulgale ligi ei saa, siis see funktsioon aitabki.

Selline näeb välja ülekuumenenud mälupulk infrapunakaameras. Foto: Interrupt Labs

Selleks sisaldab Ovrdrive elektriahelat, mis läbi kondensaatori tekitab kiibile kõrge pinge, mis soojendab selle temperatuurini üle 100 °C.

Kuigi sada kraadi ei pruugi olla veel piisavalt kuum mälukiibi täielikuks hävitamiseks, on see seadme looja soovitusel piisavalt kuum, et toimida vajadusel sütikuna mõnele isehävitavale laengule, mille peaks avatud riistvaraplatvormi kasutaja ise mälupulga korpuse sisse peitma.

Vaikimisi on see funktsioon peatatud arusaadavatel põhjustel.

Projekti rahastatakse praegu Crowd Supply kaudu ja see on saavutanud enam kui kolmveerandi 3500 dollari suurusest eesmärgist.

USB-mälupulka saab osta 64 euro eest Crowd Supplyst, lisandub transpordikulu 11 eurot. Tellimused peaksid kohale jõudma 5. augustiks 2024. Kuna tegemist on ühisrahastuse projektiga, peab siiski arvestama, et see võib ebaõnnestuda. Kuid kõik vajalikud juhised ja joonised on avalikult kättesaadavad Githubis.