Ekspert: Eesti laadimisvõrgu levik käib praegu ühte jalga elektriautode arvuga

«Euroopa Liidu kliimaeesmärk lõpetada 2035. aastal uute bensiini- ja diiselmootoriga autode müük annab kindla sihi, et elektriautode arv tänavapildis üha suureneb ning seda näitab selgelt ka müügistatistika,» ütles Circle K Baltikumi e-mobiilsuse valdkonnajuht Teedo Melts lisades, et viimase viie aasta jooksul on elektriautode arv Eestis viiekordistunud ning lähiaastad kasvatavad seda kindlasti veelgi.