UUS TREND: lahkuläinud meisterdavad eksidest tehisaru-teisikuid

Lahkuminekul otsitakse tröösti tehiaru abil loodud ekskallimaist – kas see on ka tervislik?

Uus tehnoloogia lubab suhelda tehisintellektiga, mis matkib sinu endist partnerit, kuid kas see on ikka tervislik? Ühes «Black Mirrori» episoodis hakkab leinav naine arendama suhet tehisintellektiga, mida on koolitatud tema surnud poiss-sõbra andmete põhjal. «Sa ei ole piisavalt tema moodi. Sa pole üldse mitte keegi,» järeldab naine lõpuks. See kõik on aga täna teoks saanud.