Täna, 15. veebruaril 2024, stardib Floridast Kennedy kosmosekeskusest LC-39A stardiplatvormilt SpaceX Falcon 9 rakett, mis kannab Intuitive Machines'i loodud Kuu-moodulit nimega Odysseus. See on märkimisväärne sündmus, kuna tegemist on esimese sellise missiooniga pärast Apollo 17 lendu 1972. aastal. Odysseus, mis on Nova-C tüüpi maandur, viib läbi esimese kolmest kavandatud robotitega Kuule maandumise missioonist osana NASA Äriliste Kuu-saadetiste Teenuste (CLPS) programmist. Missioon on kavandatud maanduma Malapert A kraatri lähedal Kuu lõunapoolusel ja viib kaasa kuus NASA jaoks mõeldud laadungit ning mitu kommertsfirmade saadetist​​.