PODCAST ⟩ Kas videomänge mängivad inimesed on keskmisest rumalamad?

Andri ja Sten on külla kutsunud Kristjani, kes räägib pikalt ja laialt, mida pakub kaklusmäng «Tekken 8» neile, kes asja liiga tõsiselt ei võta. Lisaks sellele muljetavad mehed Eesti arvutimängust «Contenders: Arena» ning on nukrad, sest järjekordne uus «Silent Hilli» mäng käib lati alt läbi.

Üks teos, «Final Fantasy 7 Rebirth» demo, on aga tõstatanud päevakorda küsimuse, et kas mängurid on liiga rumalad? Tundub, et vastus on jaatav, sest miks muidu arendajad igasse teosesse nii palju abistavat kollast värvi topivad!