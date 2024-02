Ukraina kaitsetööstus on valmis saanud uue ja odava mehitamata maapealse sõiduki (UGV) Ljut («Raev»), mis on varustatud eemalt juhitava 7,62 mm kuulipildujaga ning mõeldud sõjalisteks operatsioonideks raskemates kohtades, kuhu inimesi saata on liiga ohtlik.