PIKALT SALAJAS HOITUD ⟩ Püststardiga lennuk, kus koos nii propellerid kui reaktiivmootor

2021. aasta mais sõlmis USA õhujõudude uurimislabor (AFRL) lepingu Belliga, et uurida HSVTOL-võimekusega lennukite arendamist. Eesmärgiks on suurendada nii kiirust, lennukaugust aga ka vähendada tabatavust. Tollal ei avalikustatud, mida see täpselt tähendas, kuid nüüd on projekti Bell kohta rohkem infot avaldanud.