TRÜGIB FILMIMAASTIKULE ⟩ Tehisaru teeb nüüd teksti põhjal uskumatult häid videoid

Eile esitletud uus videomudel Sora suudab luua kuni 60-sekundilisi videoid, mis sisaldavad väga detailseid stseene, keerulist kaamera liikumist ja mitmeid emotsioonidega tegelasi kaadrites. Firma kodulehele üles pandud näidisvideotes on ausalt ära näidatud ka mõned vead, mida robot kipub tegema: näiteks ilmub kassile viies käpp või hullava kutsikakamba loomade arv kipub video käigus muutuma. Kuid loodusmaastikud on nii ehtsad, et Facebooki videofoorumites muretsevad filmitegijad juba paljude valdkonna töökohtade kaotamise pärast.