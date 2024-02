Las Vegases, 23. jaanuaril 2024, esitles Teledyne Technologiesi haru – Teledyne FLIR Defense – SHOT Show'l oma viimast innovatsiooni, mis kannab nime ThermoSight® HISS-HD termilist snaiprisihikut. See uusim lisandus nende tootevalikusse pakub täpsuslaskuritele enneolematut võimekust sihtmärke tuvastada ja tabada neid rohkem kui 2200 meetri kauguselt. Seni on tule täppisjuhtimiseks kasutuses valgusjälge tekitavad kuulid – trasseeriv moon –, millega saab näiteks automaattuld korrigeerida. Uue sihiku puhul on piisav kuuli enda soojusjälg ning laskur näeb täpselt, millist kohta see tabab.